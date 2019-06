Rentnerin in Supermarkt beklaut

Eine 77-jährige Frau ist am Freitagnachmittag, gegen 15.10 Uhr, während des Einkaufs in einem Lebensmittelmarkt in der Straße „Obere Wiesen“ beklaut worden, wie die Polizei berichtet.

Die Geschädigte habe ihren Korb samt einer hellbeigen Stofftasche in der sich ein Geldbeutel befand, in den Einkaufswagen gestellt. An der Kasse bemerkte die Geschädigte, dass die besagte Stofftasche fehlte.

Die Frau hatte für einen kurzen Moment den Einkaufswagen unbeaufsichtigt gelassen. Dies nutzte ein bislang unbekannter Täter aus. Hinweise bitte an die Polizei Spaichingen, Telefon 07424/ 93 18-0.