Rekordbeteiligung mit vierzig Kinder und Jugendlichen

Vierzig Kinder und Jugendliche spielten bei den diesjährigen Mannschaften mit. Das waren mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr.

Es wurden jeweils zwei kurze Sätze bis vier gespielt, damit die hohe Anzahl von Spielen auf der Tennisanlage an zwei Tagen durchgeführt werden konnte. Die Zuschauer wurden mit gutem Tennis auf hohem Niveau verwöhnt. Die Wanderpokale in fünf Kategorien wurden in den Kategorien von U10 bis U18 ausgespielt.

Im U10 Finale waren Maximilian Strom und Angelos Alexiogiannis gleich auf und lieferten sich lange und umkämpfte Ballwechsel. Am Ende hatte Maximilian mehr Punkte erzielt und gewann dieses Spiel. Beim Spiel um Platz drei konnten sich Noah Stoll gegen Ela Cinar behaupten. Luca Wedam konnte die Nebenrunde im Spiel gegen Ana Osvari für sich entscheiden.

Bei den U12 spielten Tim Kraus und Levent Cinar um den begehrten Pokal und lieferten sich vor allem im ersten Satz ein Match auf tollem Niveau. Am Ende war Levent Cinar der verdiente Sieger. Im Spiel um Platz drei konnte sich Jan Stoll gegen Maximilian Giera durchsetzen. In der Nebenrunde der U12 setzte sich Ömer Cetin gegen Jonas Wedell durch.

In der Alterskategorie U15 lieferten sich Noah Bühler und Bekir Cinar ein tolles Tennis Match, das die Zuschauer begeisterte. Am Ende hatte Bekir Cinar das konstantere Spiel und ging als Sieger vom Platz. Nils Rees setzte sich im Match um Platz drei gegen Filip Sorescu durch. Marie Klöcker gewann die Gruppe der U15 Mädchen souverän und verwies Andelina Stajic und Emma Skirka auf die Plätze zwei und drei.

Bei den U 18 schaffte Fabian Birk den Gruppensieg und verwies Tim Grudno, Maximilian Schmid und Nils Heimann auf die weiteren Plätze.

Danach haben die Jugendlichen ihre Eltern und Zuschauer der Vereinsmeisterschaften mit Cocktails und Hot Dogs sehr gekonnt und mit viel Spaß verwöhnt. Der Tennisclub freut sich über die tolle Resonanz bei den diesjährigen Jugendclubmeisterschaften. Besonders zu erwähnen ist die gekonnte Arbeit im Verein bei der Jugend, die durch ein sehr gutes Team im Jugendausschuss in Zusammenarbeit mit den Trainern der Waske Academy hervorgeht.

Die kompletten Einnahmen dieses Wochenendes gehen einmal wieder in die Jugendkasse. Herzlichen Dank an alle Eltern Helfer und Mitspielenden für diese gelungene Veranstaltung.