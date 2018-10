Zwischen Donnerstag und Montag sind an fünf Autos an Konrad-Adenauer- und Europastraße die Reifen abgestochen worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der unbekannte Täter benutzte ein Messer mit einer Klingenbreite von ein bis zwei Zentimetern. Der Sachschaden beträgt 1000 Euro. Die Polizei Spaichingen bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07424/9318-0.