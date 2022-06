Regionalverband wendet sich gegen Abhängen der Gäubahn

Mit einer einstimmig beschlossenen Erklärung wendet sich der Regionalverband Schwarzwald-Bahn-Heuberg gegen ein mehrjähriges Abhängen der Gäubahn vom Hauptbahnhof Stuttgart. Das Gremium mit Vertretern der drei Landkreise Schwarzwald-Baar, Tuttlingen und Rottweil folgte einem Antrag der CDU-Fraktion, die Villingen-Schwenningens OB Jürgen Roth formuliert hatte: Danach wendet sich die Region energisch gegen eine lang andauernde Unterbrechung der Bahnstrecke im Vorfeld des Hauptbahnhofs Stuttgart; angesprochen sind damit nicht nur die Bahn, sondern auch die Stadt und die Region Stuttgart.

Nach aktuellen Planungen der Bahn soll die Gäubahn bis zu 15 Jahre lang nicht mehr den Hauptbahnhof des Landeshauptstadt anfahren, solange der Pfaffensteigtunnel gebaut wird. Das würde bedeuten, dass Fahrgäste aus Richtung Süden in Vaihingen auf die S-Bahn wechseln müssten, zumal die Stadt Stuttgart daran interessiert ist, die derzeitige Schlusskurve der Gäubahn, die sogenannte Panoramabahn, und das Gäubahn-Gleis im Bahnhofsvorfeld abzubauen.

Jürgen Roth und andere Mitglieder der Versammlung des Regionalverbands lehnen eine solche Variante vehement ab. Sie treffe nicht nur den Personen-, sondern auch den Güterverkehr, und sei unzumutbar. Die Bahn müsse mit ihren ICs und REs Stuttgart so lange direkt anfahren wie möglich, unterstrich etwa Tuttlingens Landrat Stefan Bär. Bernhard Schnee erinnerte daran, dass Deutschland vor Jahren einen Staatsvertrag mit der Schweiz geschlossen habe, die Strecke Stuttgart – Zürich bestmöglich auszubauen – und Deutschland habe seinen Part nicht erfüllt.

Der Verbandsvorsitzende Wolf-Rüdiger Michel (CDU, Landrat in Rottweil) zeigte sich in der Sitzung konsterniert, dass erst vor kurzem mehrere Expertisen „aufgetaucht“ seien, denen zufolge die Bahn die Panoramastrecke nicht ohne ein förmliches Stilllegungsverfahren abbauen kann – sie habe hier eine Betriebspflicht, der sie sich nicht einfach entziehen könne. Zuletzt ging das auch aus einem Gutachten der sieben Großen Kreisstädte entlang der Gäubahntrasse hervor, das die Anrainer-Kommunen erst vor wenigen Tagen vorgestellt haben. Die Städte, darunter Tuttlingen, wenden sich gleichzeitig gegen eine Herausnahme der Haltepunkte in Böblingen und Singen. Die Kritik der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg richtet sich nicht nur gegen die Bahn, sondern auch gegen die Politik der Stadt und der Region Stuttgart, die auf Kosten des ländlichen Raums gehe.