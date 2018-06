Mehr als 2 Millionen Euro Fördermittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum kommen in diesem Jahr Gemeinden im Landkreis Tuttlingen zugute. Aus dem Programm bezuschusst werden auch Projekte von Gemeinden und Unternehmen in und um Spaichingen und den Heuberg.

116 880 Euro fließen in Königsheim in die Sanierung und Neugestaltung der Parkplätze im Bereich der Festhalle. Zudem „werden vor dem alten Schulhaus der Gehweg und der Eingangsbereich neu gemacht“, erläutert Bürgermeister Konstantin Braun. Die Fördersumme decke 40 Prozent der Bausumme ab, den Rest zahle die Gemeinde selbst, so Braun.

Auch Renquishausen erhält einen Zuschuss von 215 840 Euro für Projekte der Gemeinde. Davon werden 104 200 Euro für den dritten Bauabschnitt der Kirchstraße verwendet. Der erste Bauabschnitt ist bereits vollendet, der mittlere, zu dem auch der Kirchplatz gehört, ist gerade im Gange, wie Bürgermeister Jürgen Zinsmayer erklärt. Für die Neugestaltung des Kirchplatzes erhält die Gemeinde 105 600 Euro. Bei den restlichen 6 040 Euro der Fördersumme, „geht es um das Konzept der Straße“, sagt Zinsmayer. Dazu gehöre beispielsweise die Gestaltung der Gehwege sowie der Bepflanzung entlang der Kirchstraße. Bereits 2014 hatte Renquishausen Gelder aus dem Entwicklungsprogramm erhalten, die unter anderem in den ersten und zweiten Bauabschnitt der Kirchstraße flossen.

Neue Arbeitsplätze schaffen

Der Sanitärbetrieb Bernd Simon aus Kolbingen erhält 50 400 Euro für den Neubau einer Werks- und Lagerhalle im Gewerbegebiet Thennenbühl. Sein jetziger Standort biete keine Erweiterungsmöglichkeit mehr, sagt Geschäftsführer Bernd Simon. Mit der Erweiterung möchte Simon auch neue Arbeitsplätze schaffen. Es sollen zwei Vollzeitkräfte sowie ein Auszubildender zusätzlich eingestellt werden. Zwar decke das Fördergeld nur einen Teil der Neubausumme ab, dennoch findet Simon: „Für den ländlichen Raum ist das Entwicklungsprogramm ein wichtiger Anreiz.“

In Bubsheim werden die Projekte zweier Unternehmen mit je 200 000 Euro bezuschusst: Bei der Firma Flad wird das Geld für einen Anbau an das bestehende Betriebsgebäude sowie für den Kauf von Maschinen zur Entwicklung für Luft- und Raumfahrttechnik verwendet.

Durch die Erweiterung sollen vier neue Stellen in der Produktion geschaffen werden, sagt Carmen Mauch, Mitglied er Geschäftsführung. Bisher würden 18 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt. Bei der Emminger Metallwarenfabrik soll der Zuschuss in einen neuen Bürokomplex mit Produktionshalle fließen, erklärt Geschäftsführer Emanuele Cipolletti. So könne die Produktion verbessert und eine größere Lehrwerkstatt für Auszubildende geschaffen werden.

Auch in Spaichingen werden zwei Unternehmen aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum gefördert. Die Firma PTU Medical erhält 91 300 Euro, die nach Angaben von Geschäftsführer Tevfik Uzun in den Neubau des Unternehmens im Gewerbegebiet Eschwasen II fließen.

Produktionsfläche vergrößern

Der Neubau bedeutet zugleich eine Erweiterung: „Wir verdreifachen damit die Produktionsfläche“, sagt Uzun. Zudem denkt er, dass vier bis fünf neue Mitarbeiter eingestellt werden könnten.

Das Unternehmen Honer Medizin-Technik bekommt einen Zuschuss von 200 000 Euro. Dieser werden für einen Anbau an das bestehende Betriebsgebäude sowie für neue Maschinen eingesetzt, sagt Geschäftsführer Tobias Honer.

In Böttingen geht ein Zuschuss von 88 000 Euro an die Firma Fehrenbach & Schönhorst Präzisionstechnik zur Erweiterung der Produktionshalle für Dreh-, Bohr- und Frästeilefertigung, wie dem Programmentscheid des Ministeriums für Ländlichen Raum zu entnehmen ist.

Förderantrag bei der L-Bank

Unternehmen, deren Projekte in das Entwicklungsprogramm aufgenommen sind, haben nun noch bis Mitte September Zeit, einen Förderantrag bei der Landeskreditbank zu stellen.

Darin wird das jeweilige Projekt genauer beschrieben und ein Kostenvoranschlag mitgeliefert. Erst nach Prüfung durch die Bank werden die Vorhaben bewilligt. Geld gibt es dann gegen Rechnung: Ist das Bauvorhaben günstiger als gedacht, fällt auch der Förderzuschuss geringer aus.

Bei Gemeinden ist das Prozedere etwas anders: Sie stellen gleich mit dem Aufnahmeantrag für das Entwicklungsprogramm ihren Förderantrag (csa)