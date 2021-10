Region präsentiert sich neu und leuchtet

Mit einer großen Illuminations-Aktion startet die Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg am Samstag, 9. Oktober, die „Dreiklang-SBH-Kampagne“. An diesem Tag werden auch die Stadtkirche St. Peter und Paul in Spaichingen und die Gebäude auf dem Dreifaltigkeitsberg in den neuen Markenfarben beleuchtet.

Am Samstag wird der neue Markenauftritt der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg öffentlich vorgestellt. Eine Region, drei Landkreise, 76 Kommunen und ihre Unternehmen sollen mit der neuen Marke „Dreiklang SBH“ künftig „aktiv und emotional kommuniziert“ werden, so die Pressemitteilung der Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Geladene Gäste werden am Samstag von VS-Schwenningen aus mit dem „SBH-Express“ durch die drei Landkreise der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg – Tuttlingen, Rottweil und Schwarzwald-Baar – fahren und machen dabei um 16.45 Uhr auch am Bahnhof Spaichingen Halt. An jeder Station wird je ein Buchstabe von SBH von einem lokalen Künstler gestaltet, in Spaichingen das „H“ für „Heuberg“.

Am Samstag erstrahlen außerdem ab 19 Uhr 50 Bauwerke in der Region in den neuen Markenfarben der Region. In Spaichingen werden dies die Stadtpfarrkirche und die Wallfahrtskirche auf dem Dreifaltigkeitsberg sein. (Außerdem im Kreis Tuttlingen: das Konzerthaus Trossingen, die Hirsch-Brauerei Wurmlingen, die Angerhalle in Möhringen sowie in Tuttlingen der Marktplatz, die Ruine Honberg, das Scala-Kino und die Tuttlinger Hallen.)

Die neue Kampagne will die Bekanntheit, das Image und die Attraktivität der Region SBH kommunizieren, vor allem, um für die Region Fachkräfte und Start-ups zu halten und neue zu gewinnen und so kontinuierliche Innovation zu ermöglichen.

Die Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg sitzt in Villingen-Schwenningen. Hinter ihr stehen 24 Gesellschafter, darunter Städte und Gemeinden, die Landkreise Rottweil, Tuttlingen und der Schwarzwald-Baar-Kreis, der Regionalverband SBH die IHK SBH und Handwerkskammer Konstanz. Die Wirtschaftsförderung vernetzt regionale Unternehmen, bewirbt die Region nach außen, vermarktet Gewerbeflächen und will die regionale Zusammenarbeit und Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.