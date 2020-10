Regio-TV berichtet über Spaichinger Jungforscherinnen

Mit der Frage, wie man Ökostrom ohne Energieverlust speichern kann, haben sich Aileen Girschik und Lorena Koch vom Gymnasium Spaichingen (beide Jahrgang 2003) im Schülerforschungszentrum beschäftigt und dafür einen Hauptpreis im Bundesumweltwettbewerb (BUW) 2020 gewonnen. Nun hat auch Regio-TV über die Jungforscherinnen sowie die weiteren Preisträger Sofia Mik und Jan Reckermann berichtet.

Bei ihrem umweltfreundlichen Ansatz zur Energiespeicherung nutzen Aileen Girschik und Lorena Koch die Wasserelektrolyse unter Anwesenheit von bestimmten Zusatzstoffen. In ihrem Projekt entwickelten die beiden Schülerinnen ein Verfahren, das zur elektrochemischen Gewinnung von Kohlenwasserstoffen und Wasserstoff aus biologischen Quellen dient. Des weiteren konstruieren die Jungforscherinnen einen Reaktor, in dem unter Einsatz bereits geringer elektrischer Leistung die Umsetzung von Carbonsäuresalzen in wässrigen Lösungen zu kurzkettigen Kohlenwasserstoffen erfolgt.

So ganz „nebenbei“ ist es den beiden dabei auch gelungen, Teile einer Theorie des Chemikers Hermann Kolbe über die Elektrolyse mit Zusatzstoffen zu widerlegen.

Sofia Mik (Gymnasium Spaichingen) und Jan Reckermann (IKG Tuttlingen) wiederum haben sich mit der Frage beschäftigt, wie man Akkus von Elektroautos verbessern kann. Sofia Mik hat für das Projekt einen entsprechenden Algorithmus (also eine Folge von Anweisungen oder Rechenschritten zur Lösung eines Problems) programmiert.

Der jährlich ausgeschriebene Bundesumweltwettbewerb zeichnet Schüler und junge Erwachsene aus ganz Deutschland aus, die mit ihren Projekten Ursachen von Umweltproblemen auf den Grund gehen und diesen Problemen mit Kreativität und Engagement gemäß dem Wettbewerbsmotto „Vom Wissen zum nachhaltigen Handeln“ entgegentreten. Zur 30. BUW-Runde wurden insgesamt 348 Projektarbeiten von 1237 jungen engagierten Leuten im Alter zwischen zehn und 20 Jahren eingereicht.