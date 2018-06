Regina Wenzler feiert 70. Geburtstag

Eine der bekanntesten Frauen im öffentlichen Leben Spaichingens feiert am Sonntag, 26. Januar, ihren 70. Geburtstag – Regina Wenzler. Sie war stellvertretende Bürgermeisterin, saß 24 Jahre für die CDU im Gemeinderat und engagiert sich weiterhin ehrenamtlich in vielerlei Hinsicht. Im Jahr 2000 wurde ihr die Ehrennadel des Gemeindetags verliehen, 2005 erhielt Regina Wenzler das Bundesverdienstkreuz.

1980 war die Mutter dreier Kinder erstmals in den Spaichinger Gemeinderat gewählt worden. Sie konnte ihr Stimmenpotenzial von Wahl zu Wahl steigern: Bei ihrer letzten Teilnahme im Jahr 1999 war Wenzler sogar „Stimmenkönigin“ unter 71 Bewerbern. Viele Jahre war sie die einzige Frau im Gemeinderat.

Die Jubilarin brachte und bringt sich stark ins gesellschaftliche Leben der Stadt ein: So initiierte und organisierte sie seit 1992 die Kinderartikel-Flohmärkte der Spaichinger CDU. Sie war an führender Stelle im Tennisclub tätig, so von 1977 bis 1990 als Kassenverwalterin, und arbeitete mehrere Jahrzehnte im Vorstand des Jahrgangs 1944 mit.

Regina Wenzler initiierte maßgeblich zwei Arbeitskreise in der Stadt: 1996 „Unterstützung bei der Ausbildung“, bei dem es der Vorsitzenden immer wieder gelang, Ausbildungsplätze auch für schwächere Jugendliche zu mobilisieren. Und den früheren Kulturarbeitskreis, der seit 1988 Veranstaltungen in Spaichingen organisierte. Zudem vertrat Wenzler, der die Förderung von Kunst und Kultur stets ein großes Anliegen war, den Bürgermeister als Stellvertreterin bei zahlreichen kulturellen Veranstaltungen.

Auch in den vergangenen Jahren ist Regina Wenzler weiter aktiv geblieben: So arbeitet sie im Vorstand der Bürgerstiftung mit und engagiert sich im Förderverein Spaichinger Stadtkünstler.