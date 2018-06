Regina Bähr dringt bei DM bis ins Viertelfinale vor

Dillingen an der Donau ist Ausrichter der Deutschen Tischtennis-Seniorenmeisterschaften gewesen. Regina Bähr aus Spaichingen, die für die TG Schwenningen spielt, kehrten mit achtbaren Erfolgen in der Altersklasse Ü40 zurück. Sie erreichte in den verschiedenen Wettbewerben zweimal das Achtelfinale und einmal das Viertelfinale. Damit zählte sie zu den Überraschungen dieser Titelkämpfe.

Durch ihren dritten Platz bei den Baden-Württembergischen Tischtennis-Seniorenmeisterschaften im Dameneinzel Ü40 hatte sich Regina Bähr für diese Titelkämpfe qualifiziert. Hier ging sie im Dameneinzel Ü40 und zusammen mit Partner Jochen Schrag vom TV Donzdorf im Mixed-Wettbewerb an den Start. Im Damendoppel spielte sie an der Seite von Nicole Aeberhard vom TSV Heuchelheim vom Hessischen Tischtennisverband.

Überraschender Gruppensieg

Ohne allzu große Erwartungen ging Bähr am Samstag Abend in die Gruppenspiele im Einzel. Mit Barbara Wagner vom SV Grün-Weiß Mühlen hatte sie die Nummer 2 der Setzliste in ihrer Gruppe. Aber auch Silke Ermel ( TSG Zellertal) und Sandra Agresti (TTVg WRW Kleve) sind von den Ranglistenpunkten weitaus höher eingestuft als die Spaichingerin. Doch Bähr war am Tisch sofort präsent. Im ersten Spiel setzte sie sich knapp mit 3:2 gegen Silke Ermel durch. Der erste Sieg war somit geschafft. Im zweiten Einzel holte sie zur großen Überraschung aus, als sie auch gegen die hochfavorisierte Barbara Wagner glatt mit 3:0-Sätzen gewann. Nachdem auch Sandra Agresti 3:1 besiegt wurde, qualifizierte sich Bähr als Gruppenerste für die Hauptrunde.

Durch ihren Gruppensieg hatte die Schwenninger TG-Spielerin in der ersten Runde ein Freilos und griff damit erst im Achtelfinale ein. Dort musste sie sich der Abwehrspielerin Nura Jensen vom Niendorfer TSV trotz einer guten spielerischen und kämpferischen Leistung geschlagen geben. Am Ende sprang für Bähr der achtbare neunte Platz unter 48 Teilnehmerinnen heraus.

Im Doppelwettbewerb ging Regina Bähr mit Nicole Aeberhardt vom TSV Heuchelheim an den Start. Beide ergänzten sich gut. In der ersten Runde setzten sie sich gegen die Paarung Astrid Schulz/Patricia Steppultis (TTC Weimar/TSV Zella-Mehlis) 3:1 durch.

Im Achtelfinale ging es gegen Nura Jensen/Susanne Meyer (Niendorfer TSV/TuS Sande). Auch diese höher eingestufte Paarung besiegten Bähr/Aeberhardt 3:1.

Im Viertelfinale hießen die Gegnerinnen Tatjana Michailova/Petra Jenisch (PSV Oberhausen/TTVg WRW Kleve). Auch hier hatten Bähr/Aeberhard gute Chancen, die Partie für sich zu entscheiden. Letztendlich mussten sie sich aber 1:3 gegen die späteren Drittplazierten Michailova/Jenisch geschlagen geben. Für Bähr/Aeberhard, die erstmals zusammen spielten, war das Erreichen des Viertelfinals aber mehr als sie erwarten konnten.

Im Mixed Ü40 war Regina Bähr mit Jochen Schrag vom TV Donzdorf am Start. Auch in dieser Konkurrenz trafen die Baden-Württemberger auf höher eingestufte Paarungen. In der ersten Runde besiegten sie Manuela Keiels-Huhnstock/Wolfgang Dörner (TSV Langenstadt/SV Victoria Preußen) 3:1. Auch die zweite Begegnung gegen Sylke Bayer/Dirk Keller (TSG Zellertal/TTV Alberstweiler) wurde 3:0 bezwungen. Im Achtelfinale war dann gegen die Spitzenpaarung Tatjana Michailova/Marcel Sitran (PSV Oberhausen/TTC RG Porz) trotz einer 1:0-Führung mit 1:3 Endstation. (ast)