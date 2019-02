Regierungspräsidentin empfängt Narren aus dem südwestdeutschen Raum

Noch selten sind so viele Narren beim närrischen Empfang der Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer im Basler Hof in Freiburg gewesen wie am Montag. Narrendelegationen aus 76 Gemeinden des südwestdeutschen Raumes freuten sich über die Gastfreundlichkeit des Regierungspräsidiums. Die Maskenträger aus den acht Narrenverbänden wurden von den jeweiligen Präsidenten vorgestellt. Vom Narrenfreundschaftsring Schwarzwald-Baar-Heuberg waren der NV Hau-Giebel Heinstetten, NZ Denkingen, NZ Deichelmaus Spaichingen, NV Honberger Tuttlingen, Narrenfreunde Aldingen, NZ Deilingen-Delkhofen, NZ Lauffen, die Gaugiebelzunft Heinstetten und die NZ Tannenburg Nusplingen dabei. Kurt Szofer, Präsident des Narrenfreundschaftsrings Schwarzwald-Baar-Heuberg, stellte die Narrenfiguren in launiger Form Bärbel Schäfer vor.

Getreu dem Motto „Oft setzt man aufs falsche Pferd, an d’Fasnet liegst du nie verkehrt“ gab der Münsternarr (Markus Weber) in seinem Prolog auch viel Peinliches aus Freiburg bekannt. Als Höhepunkt verlieh Schäfer den „Basler Hof-Orden“ an den Schwarzwälder Ehrenpräsident Gerd Kaltenbach für „herausragende Verdienste“ um das Fasnachtsbrauchtum. Die Narren brachten als Gastgeschenk eine Spende für eine soziale Einrichtung mit. Dieses Jahr gehen die 2 500 Euro an das Kinder- und Jugendhospiz Ortenau. Wenn auch die anschließende Narrensuppe etwas dünn an Wurst ausfiel – geschmeckt hat sie allen Narren trotzdem.