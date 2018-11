Regentropfen statt weißen Flocken

Das Wetter ist wenig weihnachtlich gewesen am Freitagabend – entsprechend überschaubar war der Andrang bei der Eröffnung des Spaichinger Weihnachtsmarkts. Im Laufe des Abends füllte sich der Marktplatz jedoch. Und auch am Samstag und Sonntag können die Spaichinger nach Herzenslust zwischen den festlich dekorierten Holzhütten schlendern.

Die Spaichinger Vereine und Institutionen haben sich ordentlich ins Zeug gelegt, um den Gaumen der Besucher Genüsse zukommen zu lassen: So kredenzten die Bächleshupfer Schupfnudeln und Currywurst, die Feuerwehr Riesen-Schnitzelwecken, die SVS-Jugend Pizza, das DRK Waffeln und Glühwein – um nur einige zu nennen. Über den Marktplatz zog ein verlockender Duft, der nach sofortiger Kalorienaufnahme verlangte. Die Besucher konnten sich bereits eindecken, um in dreieinhalb Wochen den Gabentisch zu füllen oder vorab das Zuhause jahreszeitlich zu dekorieren: So waren Mini-Schneemänner mit lustigen roten Pudelmützen zu erstehen oder kleine, weiße Weihnachtsbäume in allen Variationen. Wärmende Feuer garantierten dafür, dass es keine Frostnasen gab am Freitagabend. Ihr übriges für ein adventliches Ambiente taten die mit weihnachtlichen Lichtern geschmückten Bäume auf dem Marktplatz. In einer Holzbude war eine große Krippe aufgebaut.

Der Liederkranz eröffnete den Markt mit vier weihnachtlichen Weisen. Bürgermeister Hans Georg Schuhmacher dankte den Sängerinnen und Sängern, dass sie „Stimmung in die schlechte Wetterlage hinein gezaubert haben“ und wünschte den Spaichingern drei schöne Tage auf dem Weihnachtsmarkt.

Stimmungsvolles ist auch am Samstag geboten: Um 16.30 Uhr treten Primtalmusikschüler mit weihnachtlichen Beiträgen auf, um 18 Uhr gibt die Stadtkapelle ein Platzkonzert mit adventlicher Musik zum Mitsingen. Der Nikolaus beschenkt Kinder am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 15.30 Uhr.