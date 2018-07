Regen verhindert Flugschau - Segler feiern trotzdem

Das Wetter hat die große Flugschau am Wochenende zwar verhindert, doch die Segelflieger haben dem Dauerregen getrotzt und ihr zweitägiges Herbstfest in der Fliegerwerkstatt gefeiert. Die bekannten Schlachtplatten am Sonntagmittag fanden wieder einmal reißenden Absatz. Dazu gab es für viele Interessierte Informationen rund um die Segelfliegerei.

Leider verhinderten die tief hängenden Wolken auch am Sonntag die geplanten Fallschirmsprünge in die Primstraße beim Segelfliegerheim. Die als Sonnenschirme gedachten Fallschirme vor der Werkstatt mussten als traurig herabhängende Regenschirme dienen. Trotzdem ließen sich die Flieger vom nasskalten Wetter nicht verdrießen und zogen ihr traditionelles Schlachtfest eben im Saal durch. Am entsprechenden Zuspruch hat es - mindestens am Sonntag - nicht gefehlt, denn es gab für viele Familien, die mit ihrem Nachwuchs gekommen waren, auch allerhand Wissenswertes rund um die Segelfiegerei.

Michael Kaiser erläuterte an einem aufgestellten Einsitzer LS4 die Technik und die Ausbildungsgänge zur Fluglizenz. Einige Zuhörer waren erstaunt, dass es für relativ wenig Geld ein Flugschein erworben werden kann. Dieses ist möglich, weil sich in den Flugvereinen viele Idealisten gefunden haben, die wiederum als ehrenamtliche Fluglehrer ihr Wissen an die Jugend weiter geben.

Für Jugendliche bis 21 Jahre bietet die Fluggruppe Spaichingen-Aldingen ein sogenanntes „Flatrate-Fliegen“ an. Für 20 Euro Monatsbeitrag kann unbegrenzt geflogen werden, natürlich zunächst nur als Copilot. Bei der praktischen Ausbildung, zuerst im Doppelsitzer, sammelt der Flugschüler die ersten Erfahrungen beim Spiel mit dem Wind. Es gehören jedoch auch einige theoretische Kenntnisse zum Fliegen dazu, weshalb Luftrecht, Technik, Navigation und Verhalten in besonderen Fällen erlernt werden muss. Schließlich wird nach einer bestimmten Anzahl von Schulungsflügen die Reife bei einer praktischen und theoretischen Prüfung festgestellt. Zu einer Fluglizenz gehört außerdem noch mindestens ein deutschsprachiges Flugfunkzeugnis. Und weil man beim Segelfliegen in der Regel mit einem Seil starten muss, bekommt man nebenbei eine Einweisung als Startwindenfahrer.

Info

Interessierte können bei Hans-Peter Grimm, Telefon 0 74 24/63 07 nähere Auskünfte über eine Mitgliedschaft bei der Segelfluggruppe erhalten. (fd)