Regen bringt das Programm durcheinander

Bei der Bergkirbe der Klostergemeinschaft der Claretiner auf dem Dreifaltigkeitsberg am Sonntag hätte alles gepasst, wenn Petrus wenigstens ein Auge zugedrückt hätte. Am Morgen wurden nur drei Grad gemessen. In den beiden Frühmessen versprach Pater Hugo, dass es am Tag der Bergkirbe mit Sicherheit nicht schneie. Er behielt Recht – dafür regnete es den ganzen Tag. Nicht alle Programmpunkte konnten stattfinden.

Am Beginn stand traditionell die Hubertusmesse mit der Parforcehorngruppe Schwarzwald-Baar aus Donaueschingen unter der Leitung von Uli Tony. Die Jagdhornbläser der KJV Tuttlingen mit Georg Schelling bliesen zum Ein- und Auszug, wobei die Akustik der Wallfahrtskirche das Spiel der Bläsergruppe mit ihrem Fürst-Blesshörnern zu einer Wucht werden ließ. Die Besucher in der bis auf den letzten Platz gefüllten Kirche gaben spontan Applaus.

Trotz Regenwetter zeigte sich die Verbundenheit der Menschen in der Region zum Dreifaltigkeitsberg. Sie kamen in Scharen und füllten die Wallfahrtskirche. Darüber freute sich Superior Pater Alfons Schmid ganz besonders. Er dankte den Musikern und vielen ehrenamtlichen Helfern für deren Einsatz. In seiner Predigt ließ er anklingen, wenn Musik im Mittelpunkt stehe, diese Kraft gebe für ein gutes Miteinander. Mit Stücken aus Hubertusmessen wie „Offertoire“ von Cantin und dem „Te Deum“ gaben die Bläser dem Gottesdienst eine ganz besondere Note.

Die Ursprünge des Parforcehorns reichen bis in das 17. Jahrhundert zurück. Es ist ein „Naturhorn“ ohne Ventile, dessen Töne ausschließlich durch die Lippen geformt und vom Atemdruck erzeugt werden. Es ist in Es-Dur gestimmt und umfasst zwölf bis 15 Töne, wobei sein Klangcharakter vom weichen, runden Ton bis zum rauen Schmettern reicht, informierte Uli Tony.

Nach dem Gottesdienst gaben die Jagdhornbläser der Kreisjägervereinigung ein Platzkonzert, bis die Gottesdienstbesucher das Festzelt und die überdachten Plätze belegt hatten. Rasch wurden die Gäste von den Helfern des Freundeskreises Dreifaltigkeitsberg mit Essen und Getränken versorgt. Als Überraschung wurden nach der Idee des indischen Paters Ankit zwei Gerichte aus seiner Heimat angeboten, die er zum größten Teil selbst gekocht hat. Auch dem Kuchenbuffet wurde fleißig zugesprochen. Zwar klappte der Fassanstich mit Rainer Honer und Pater Alfons nicht so recht, doch daneben ging kaum ein Tropfen.

Auf Grund des anhaltenden Regens sagten die Hauptorganisatoren Simon Wissmann und Frank Merkt der Stadtkapelle ab, die für den Frühschoppen eingeplant war. Ebenso hätte es keinen Sinn gemacht, dass die Alphornbläser aus Mannheim den weiten Weg nach Spaichingen machen. Auch die Traktorenfreunde blieben mit ihren Oldtimern im Trockenen zu Hause. „Man kann nicht jedes Jahr mit einem neuen Rekord rechnen. Wir machen dieses Jahr einfach das Beste aus der Bergkirbe“, meinten die Organisatoren.

Doch die Mädchen Maris Weber und Lisa Merkt trotzten dem Wetter. In ihrem Pavillon boten sie als Kinderprogramm Holzmodelle zum Bemalen mit Acrylfarben an. Doch nur wenige Kinder nahmen das Angebot an. Auch Doreen Honer saß frierend in ihrem Zelt: Sie bot Origami-Falttechnik an. „Bei Sonnenschein kann ja jeder feiern, und deshalb warte ich eben weiter auf Kundschaft.“ So faltete sie eben selber die kleinen Tiere.

Anita Mauch und Katja Dreher-Hagen hatten ein besseres Los gezogen: Sie stellten ihre Filzprodukte und Holzarbeiten im Brunnengebäude aus. Hier war es schon bedeutend wärmer und einige Besucher verirrten sich tatsächlich zu ihnen. So wechselte doch mancher Gegenstand den Besitzer. Auch die Verkäuferinnen im Brothäusle konnten sich nicht beklagen: Alle 200 Holzofenbrote konnten mit frisch gebackenen Brezeln verkauft werden. Und der gegen Mittag eingetroffene heiße Zwiebelkuchen fand gleich seine Abnehmer.

Der Reinerlös der Bergkirbe ist für die Aufgaben der Claretiner auf dem Dreifaltigkeitsberg bestimmt.