Redoute im kleinen Kreis: Wenige Karten ab Dienstag

Über 80 Akteure werden bei der diesjährigen Redoute der Narrenzunft Deichelmaus am Samstag, 19. Februar, um 20.11 Uhr wieder für ein abwechslungsreiches Programm sorgen. Coronabedingt können aber nicht die gewohnten hunderten Narren live dabei sein. Trotzdem werden die Spaichinger und ihre Freunde Gelegenheit haben dabei zu sein: eine Woche später am Bildschirm. Dieses Format hat vergangenes Jahr Tausende erreicht. Dann nämlich gab es gar kein Live-Publikum. Das ist diesmal anders:

Um zumindest einem kleinen Personenkreis die Möglichkeit zu geben Fasnet live zu erleben, hat sich die Narrenzunft kurzfristig entschieden, 250 Personen in die Halle zu lassen, so dass noch weitere 170 Besucher in der Halle die diesjährige Redoute verfolgen können. Es gelten die 2G+ Regeln. Zudem muss ein tagesaktueller Negativtest vorgelegt werden. Der Zugang in die Halle kann nur mit einer FFP2 Maske erfolgen. An den Plätzen findet eine Bewirtung statt. Essen kann jedoch nur im Vorfeld bei der Kartenabholung bestellt werden. Die Veranstalter hoffen, den Besuchern auf diesem Weg eine kleine Fasnetsfreude machen zu können.

Karten zum Preis von 11 Euro sind ab Dienstag, 15. Februar, bei Annette Reuther im Skribo, Hauptstr. 123 erhältlich.