Realschule und Gymnasium Spaichingen nehmen Anmeldungen an

Die Eltern, die ihre Kinder für das neue Schuljahr 2021/22 in das Gymnasium oder in die Realschule in Klasse 5 anmelden wollen, können dies von 8. bis 11. März tun. Die Anmeldung ist telefonisch, über die Homepage oder persönlich, nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.

Telefon Gymnasium: 07424/958956, Homepage: www.Gymnasium-spaichingen.de.

Telefon Realschule: 07424/95850, Homepage: www.realschule-spaichingen.de.

Bei der Anmeldung ist eine Geburtsurkunde, das Anmeldeblatt für die weiterführende Schule, die Grundschulempfehlung, ein Nachweis über den Masernschutz sowie eine Kopie der letzten Halbjahresinformation notwendig. An der Realschule ist die Zeugniskopie bei Wahl des bilingualen Zuges verbindlich.

Alle weiteren Informationen und die genauen Anmeldezeiten finden Sie auf der jeweiligen Homepage. Zur Auskunft in Fragen, die den Übertritt in eine weiterführende Schule betreffen, können sich die Eltern auch gerne direkt bei der Schulleitung erkundigen.