Realschule Spaichingen veranstaltet Spendenaktion

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 26. April starteten wir mit unserer Spendenaktion. Wir waren sehr gespannt, wie viele Schülerinnen, Schüler, Eltern, Lehrkräfte das Projekt unterstützen würden. Bereits in den ersten Tagen zeigte sich, dass die Bereitschaft zu spenden bei uns an der Realschule groß ist. Es hat uns viel Spaß gemacht und im Laufe der Tage ist eine kleine Gemeinschaft gewachsen von all denen, die die Spenden der Schülerinnen und Schüler entgegengenommen haben.

Am 3. Mai beendeten wir unsere Spendenaktion. Es sind viele Kartons mit allem möglichen voll geworden. Insbesondere haltbare Lebensmittel, wie Zucker, Mehl, Nudeln und Konserven, aber auch Hygieneartikel, wie zum Beispiel Zahnpasta, Seife und Waschmittel. Zwei Mitarbeiterinnen des Tafelladens holten die Spenden ab. Nach einer kurzen Informations- und Fragerunde rund um den Tafelladen, bedankten sich die Mitarbeiterinnen sowohl für die gefüllten Kartons, als auch für die Geldspenden.

Am Ende dieser Aktion möchten wir uns nochmals bedanken: Vielen Dank bei euch allen für diese vielen Spenden. Vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer der Klassenstufe 8, die die Spenden entgegengenommen und sortiert haben.