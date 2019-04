Realschüler testen Supermarktprodukte

Von Oliver Schmale

Der Wohnmobilbauer Hymer baut am Stammsitz in Bad Waldsee eine eigene Fahrgestellmontage auf. Dies kündigte Geschäftsführer Jochen Hein bei einer Veranstaltung mit Journalisten an. Sie solle im Jahr 2021 an den Start gehen.

Dafür nimmt die Kernmarke der Erwin Hymer Group (EHG) viel Geld in die Hand. Das Investitionsvolumen belaufe sich auf über zehn Millionen Euro. Künftig sollen dann einmal 6000 Fahrgestelle in Bad Waldsee pro Jahr gefertigt werden, 4000 Stück dann für Hymer und der Rest für andere Marken im Konzern.