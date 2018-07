Realschüler stellen Solarlampen her

Anlässlich des Technikunterrichts in Klasse 9 haben in den vergangenen Wochen 21 Realschüler die Ausbildungswerkstatt der MS Industrie AG in Spaichingen besucht. Ausbildungsleiter Thomas Hauser begrüßte an zwei Tagen die Technikgruppen der Lehrer Kohler und Weisser, so eine Pressemitteilung.

Gemeinsam mit den Ausbildern sowie mehreren Azubis der MS lernten die jungen Realschul-Techniker die vielfältigen Tätigkeiten in der Ausbildungswerkstatt kennen und durften den ganzen Tag selbst Hand anlegen. In einem Projekt stellte jeder Schüler seine eigene Solarlampe her. Tätigkeiten wie fräsen, drehen, bohren, sägen und die weiteren Grundfertigkeiten der Metallbearbeitung standen bei der Bildungs-Kooperationsmaßnahme zwischen der Realschule und der Firma im Vordergrund.

Bereits im Vorfeld hatten die Schüler im Technikunterricht die Platinenschaltung mit Solarzellen hergestellt und auf Funktion getestet. Am Ende stand ein Betriebsrundgang durch die Räume der Maschinenfabrik. Alle Beteiligten waren sich laut Mitteilung einig, dass „diese seit Jahren gereifte Kooperationsmaßnahme für die Schüler neue wertvolle Erfahrungen und Einblicke brachte“.