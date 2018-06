Realschüler sind gemeinsam stark

Von Rudi Multer,Laura Keiß

Die Landesregierung in Stuttgart möchte in Bad Saulgau ein Exzellenzgymnasium für besonders begabte Schüler in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik einrichten. Das ist die Zukunft. Bis ins Jahr 1958 dienten die dafür vorgesehenen Schulgebäude der Ausbildung von Dorfschullehrern in Oberschwaben. Vor genau 60 Jahren legte der letzte Jahrgang die Abschlussprüfung ab. Ludwig Zimmermann gehörte zu ihnen. Er erinnert sich beim Rundgang durch das Gebäude.