Realschüler lernen Berufe kennen

Ein jugendliches Gewimmel in der Schlossberghalle zwischen bunten Messeständen: Die Realschule Gosheim-Wehingen (RSGW) veranstaltet zum siebten Mal ihren Berufetag. 30 Aussteller haben den roten Teppich für ihre zukünftigen Auszubildenden ausgerollt. Der Berufetag der RSGW stellt als Job-Messe den Kontakt zwischen Schülern und Eltern auf der einen sowie Industrie, Handwerk, Dienstleistung und sozialen Einrichtungen auf der anderen Seite her.

Die Schüler der Klassen acht und neun schwärmen mit Zetteln von Stand zu Stand, um ihre umfangreichen To-do-Listen abzuarbeiten. Realschulkonrektorin Christiane Glaser weiß, dass diese „Arbeitsblätter“ unbedingt nötig sind, um die Schüler zu motivieren, sich intensiv mit den einzelnen Berufsbildern zu beschäftigen. Zusammen mit Realschulrektor Bernhard Jäger und Werner Domscheit, dem Vorsitzenden des Fördervereins der RSGW, hat sie als Koordinatorin für BORS (Berufsorientierung an Realschulen) das Event organisiert. „Jedes Jahr ändert sich die Zusammensetzung der Aussteller etwas. Zum ersten Mal sind diesmal die Messmer GmbH, Wurmlingen, und die Grimm AG, Gosheim, dabei.“

Blickfang ist gleich am Halleneingang die Zimmerei Klaiber & Haas, Wehingen, wo Tim gerade zur Freude der Zimmerleute versucht, einen Nagel mit möglichst wenigen Hammerschlägen in einen Balken zu schlagen. Auch an vielen anderen Messeständen gibt es für die jungen Besucher etwas zu tun. An den meisten Ständen unterhalten Azubis der betreffenden Firmen sich mit den Besuchern. „Da ist die Hemmschwelle beim Nachfragen für unsere Schüler geringer“, erklärt Jäger. „Unsere 30 Aussteller sind ein gutes Abbild für die Möglichkeiten, die der Heuberg und die Region unseren Schülern bieten. Ein bisschen ‘metalllastig‘ schon – aber so ist die Situation auf dem Heuberg.“

Auch die Cafeteria findet ihre Liebhaber. Sie wird wieder vom Förderverein der Realschule Gosheim-Wehingen betreut. „Überhaupt klappt die Kooperation mit unserem Förderverein mit Herrn Domscheit an der Spitze seit Jahren hervorragend“, freut sich Christiane Glaser.