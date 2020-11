Lindau entwickelt sich zu einem der Corona-Hotspots in Bayern. Die Sieben-Tage-Quote ist auf über 200 gestiegen. Ein Covid19-Patient liegt auf der Intensivstation.

53 neue Coronafälle meldet das Bayerische Landesamt für Gesundheit am Mittwoch. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz (gerechnet auf 100 000 Einwohner) auf 212,2. Nur acht Landkreise und kreisfreie Städte in Bayern hatten in der vergangenen Woche mehr Neuansteckungen. Beunruhigend ist dabei nach wie vor, dass es nicht einen großen Infektionsherd gibt, sondern sehr viele ...