Rauchmelder ruft Feuerwehr auf den Plan

Zu einem ausgelösten Rauchwarnmelder ist die Feuerwehr Spaichingen am Montag gegen 10.15 Uhr in die Spaichinger Europastraße alarmiert worden.

Es stellte sich schnell heraus, dass es sich um einen Fehlalarm in gutem Glauben handelte. Angebranntes Essen hatte in einer Wohnung den Alarm eines Rauchmelders ausgelöst. Die in der Wohnung anwesende Person nahm das Essen vom Herd, konnte jedoch nicht schnell genug den Rauchmelder deaktivieren, sodass ein Nachbar in der Zwischenzeit die Feuerwehr alarmierte.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war kein Brandgeruch oder Rauch mehr erkennbar. Die Wohnung wurde dennoch quergelüftet und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, so die Feuerwehr.

Für die Feuerwehr war somit kein weiteres Eingreifen mehr erforderlich, sodass die Wehrmänner nach einiger Zeit wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren konnten. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Spaichingen mit 21 Mann und fünf Fahrzeugen der Rettungsdienst des DRK, die SEG des DRK und die Polizei.