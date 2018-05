Rat legt Konzeption für „Kleines Öschle“ fest

Der Mahlstettener Gemeinderat hat über verschiedene städtebauliche Konzeptionen für das Baugebiet „Kleines Öschle“ diskutiert. Hierbei entschied sich der Gemeinderat für eine Entwurfsvariante mit Bauplätzen in Größen zwischen 580 und bis zu 750 Quadratmetern.

Die Freiflächen der Bauplätze sind in Richtung Süden ausgerichtet. Außerdem wurde darauf Wert gelegt, durch die Straßenführung möglichst geringe Flächenverluste bei den bebaubaren Flächen zu bekommen. Sackgassen oder Stichstraßen soll es nicht geben, sondern möglichst durchgängige Straßenführungen mit Anschlussmöglichkeiten in den Außenbereich sowohl in westlicher als auch in südlicher und östlicher Richtung für eventuelle Anschlussbebauungen in späteren Jahrzehnten.

In einer ersten Vorschlagsrunde wurden als Straßennamen „Aggenhauser Weg“, „Kraftsteinstraße“ sowie „Dreifaltigkeitsbergstraße“ genannt. Die Gehwegbreiten sollen in den Hauptstraßen 1,5 Meter, bei den restlichen Straßen einen Meter betragen. Auch der im geplanten ersten Erschließungsabschnitt stehende Strommast und eine Erdverkabelung wurden kurz thematisiert. Im Einmündungsbereich an die Ortsdurchfahrt zur Hauptstraße soll schon beim ersten Bauabschnitt zwischen den Gebäuden Hauptstraße 33 und 41 und später am Ortsausgang eine Art Verkehrsbremse eingebaut werden. Zwischen den Gebäuden Hauptstraße 29 und 33 wird die Errichtung eine Bushaltestelle geprüft.