Randale auf der Baustelle

Unbekannte haben auf der Baustelle beim Gymnasium in der Angerstraße zwischen Samstagnachmittag und Dienstagmorgen randaliert. Über das Osterwochenende warfen sie gestapelte Paletten gegen den Bauzaun, wodurch dieser umgedrückt wurde und dabei die Außenfassade des Gymnasiums beschädigte. Zudem wurde ein Behälter mit Teer ausgeschüttet und ein Baustromkasten mit dem auslaufenden Teer beschmiert. Insgesamt richteten die Täter Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro an.

Personen, die Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier (07424/ 9318-0) zu melden.