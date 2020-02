Ramazan Özdemir ist 40 Jahre bei Gruner AG

Ramazan Özdemir blickt am 13. Oktober auf sein 40-jähriges Firmenjubiläum bei der Gruner AG in Wehingen zurück. Özdemir begann seine Laufbahn in dem Wehinger Unternehmen in der Dreherei und wechselte später in die Stanzerei, in der er bis zu seinem Renteneintritt tätig war.

Aufgrund seines Eintritts in den Ruhestand zum 1. Februar und damit verbundenen privaten Plänen von Ramazan Özdemir, kann das Jubiläum im Oktober nicht mehr zusammen mit ihm gefeiert werden. Daher ehrte Aufsichtsratsvorsitzender Eduard Spreitzer Özdemir bereits vorzeitig in einer kleinen Feierstunde im Rahmen seines Abschieds zum Rentenbeginn.

Mit der Ehrenurkunde der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg in Anerkennung seiner langjährigen Tätigkeit und einem Geschenk wurde Ramazan Özdemir in feierlicher Atmosphäre und mit besten Wünschen in den Ruhestand verabschiedet.