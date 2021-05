Ralf Wibiral ist neuer Trainer des SV Spaichingen

Alles neu macht der Mai: Der SV Spaichingen hat die Corona-Zeit aktiv genutzt und stellt sich im Hinblick auf die kommende Fußball-Saison neu auf. Ralf Wibiral wird neuer Trainer der Fußball-Aktiven des SVS.

Der 43-Jährige wird das Kreisliga-B-Team in der kommenden Saison coachen und peilt den Aufstieg in die Kreisliga A an. Vor allem aber setzt Wibiral auf eine konsequente Heranführung der erfolgreichen SVS-Nachwuchstalente an die Aktiven und eine weitere Verbesserung der Verzahnung zwischen Junioren- und Aktivenbereich. In diesem Zusammenhang sollen im Laufe des Jahres auch die Organisationsstrukturen im SVS angepasst werden, teilt der Verein in einer Presseerkläung mit.

Mit Wibiral setzen die SVS-Verantwortlichen auf ein Eigengewächs, das seit frühester Jugend bei den Blau-Weißen verwurzelt ist. Er hat alle Jugendmannschaften durchlaufen, war lange bei den Aktiven als dribbelstarker Außenstürmer im Einsatz und ist seit zwölf Jahren als engagierter und erfolgreicher Jugendtrainer bei den Primstädtern tätig. Den Jahrgang 2005 hat er von den Bambini an bis aktuell zu den B-Junioren betreut, im Jahr 2019 hat Wibiral zudem die Trainer-B-Lizenz erworben.

Mit seinen Erfahrungen als Sozialpädagoge und Lehrer brachte er sich darüber hinaus bei vielen Gelegenheiten im Verein ein. „Wir haben großes Vertrauen in Ralf und in seine Fähigkeit, junge Menschen zu motivieren, zu begeistern und unsere Aktiven zum Erfolg zu führen“, freuen sich die SVS-Verantwortlichen über den neuen Trainer, der sich der Mannschaft bereits vorgestellt und zahlreiche Gespräche geführt hat. „Ich will nun vor allem auf dem Platz loslegen“, so Ralf Wibiral, der das Ende der Corona-Beschränkungen herbeisehnt.

Der SVS verstärkt sich daneben auf weiteren Positionen: Cosimo Rizzo, erfahrener Landes- und Bezirksliga-Fußballer und bereits früher in Diensten des SVS, wird Wibiral als Co-Trainer unterstützen und zudem als Spieler auflaufen. Auch Bino Schumm wird Teil des Trainerteams. Er wird Wibiral bei der ersten Mannschaft unterstützen und zudem die zweite Mannschaft betreuen, die neu angemeldet wird. Schumm war fußballerisch beim VfB Villingen und beim FC Pfaffenweiler erfolgreich, bringt sich seit mehreren Jahren im SVS-Juniorenbereich in verschiedenen Positionen ein und trainierte zuletzt die A-Junioren. Neben Cosimo Rizzo stehen zum aktuellen Zeitpunkt mit Mario Kundrata (FC Weiher), Fabian Thyzak (SV Wurmlingen) und Silvio Haring (TSV Riederich) bereits drei weitere Neuzugänge fest.