Radfahrerin stürzt beim Abbiegen

Schwere Verletzungen hat eine 62-jährige Fahrradfahrerin erlitten, die am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr auf der Gefällstrecke der Schuraer Straße beim Abbiegen an den Randstein stieß und stürzte. Sie war in Richtung Stadtmitte unterwegs und wollte nach links in die Sallancher Straße abbiegen. Dabei stieß sie rechts an den Randstein.

Sie wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in eine Unfallklinik gebracht.

Die 62-Jährige trug einen Fahrradhelm. Am Fahrrad der Gestürzten entstand nur geringer Sachschaden.