Rad verletzt Fußgängerin schwer

Schwere Verletzungen hat eine 55 Jahre alte Fußgängerin bei einem Unfall erlitten, der sich am Mittwoch gegen 13.45 Uhr an der Einmündung der Hindenburgstraße in die Spaichinger Hauptstraße ereignete.

Ein 14 Jahre alte Fahrradfahrer fuhr auf dem links an der Hindenburgstraße entlangführenden Gehweg in Richtung Marktplatz und vom Gehweg auf den über die Hauptstraße führenden Fußgängerüberweg. Hierbei, so berichtet die Polizei, kam es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin, die ihrerseits auf dem an der Hauptstraße entlangführenden Gehweg in Richtung der Einmündung der Sallancher Straße in die Hauptstraße rannte. Der jugendliche Fahrradfahrer stürzte, blieb aber unverletzt. Die Fußgängerin musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.