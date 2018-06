Rülke wahlkämpft mit Landespolitik

Da läuft sich jemand mitten im Bundestagswahlkampf warm für die nächste Landtagswahl: Der kämpferischen Rede des FDP/DVU-Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Hans-Ulrich Rülke, zum Auftakt der Kreismitgliederversammlung am Mittwoch im Spaichinger „Kreuz“-Saal war vor allem eines zu entnehmen: Der Ministerpräsident Kretschmann ist nicht verlässlich und ändert oft seine Meinung, Finanzminister Nils Schmid rechnet Einsparungen schön und macht mehr Schulden, die Bildungspolitik ist ein Desaster, Gemeinschaftsschulen sind der Erpressung der Schulträger – entweder Gemeinschaftsschule oder dicht machen – geschuldet und will demnächst auch noch den Berufsschulen ans Leder.

Das vielzitierte Mitreden-Lassen sei nur vorgeblich. Und dass der badische Teil für einen Naturpark sei, liege in Wirklichkeit daran, dass so aufgrund des Landschaftsschutzes Windräder dort vom Tisch wären.

In Zitaten hörte sich das dann durchaus unterhaltsam an: „Der Ministerpräsident macht das, was er am besten kann, nämlich den Seehofer. Im Vergleich zu Kretschmann ist Seehofer ein Beispiel an Zuverlässigkeit.“ Oder: „Was kreative Buchführung angeht, kann sogar Silvio Berlusconi noch was von der die Landesregierung lernen.“ Eine „grüne Einheitsschule, bei der Kinder schon mit der Geburtsurkunde das Abiturzeugnis bekommen“ ist Ziel der Landesregierung“.

Die FDP im Bund kämpft offenbar alleine. Denn zum einen verortet Rülke Teile der CDU im „sozialen Lager“, zum anderen sei eine mögliche große Koalition keine Alternative, weil dann Sigmar Gabriel seine Chance wittere – für Rülke zweifellos eine Schreckensvision. Zum dritten stehe das Schreckgespenst einer geduldeten rot-grünen Minderheitsregierung mit anschließenden Neuwahlen im Raum – „Kraft hat’s vorgemacht“, sagt er und meint die nordrhein-westfälische SPD-Ministerpräsidentin. Folglich sei – auch angesichts von Steuerplänen, Mindestlohn und anderem Ungemach – „die FDP die einzige Kraft, auf die sich der Mittelstand verlassen kann.“

Nicht nur wegen des schönen Wetters waren nur rund 40 Zuhörer anwesend. Sondern auch, weil die FDP die zunächst als eine für die Kreismitglieder-Versammlung bestimmte Rede erst am Dienstag als öffentliche Kundgebung ausgeflaggt hatte. Von den 36 stimmberechtigten Mitgliedern kam knapp die Hälfte aus dem Ortsverband Spaichingen.

Als Schafferin präsentierte sich deren Kandidatin Mechthild Wolber. Vor allem auch, um sie zu unterstützen, waren die beiden Granden des Wahlkreises gekommen: Finanzminister a.D. Ernst Pfister und der Bundestagsabgeordnete und Staatssekretär Ernst Burgbacher.

Und noch einer bekam vom Kreisvorsitzenden Hans-Peter Bensch, von Leo Grimm MdL und der ganzen Versammlung langen, unterstützenden Beifall: Newcomer Marcel Aulila, vor einem Jahr zu den Julis gestoßen, 22 Jahre alt. Er hielt eine flammende Verteidigungsrede für Europa („Das Wir-Gefühl in Europa verkommt zu einem deutschen Wir-Gefühl“). Europa biete auf vielerlei Ebenen gerade für junge Leute viele Chancen.

Mit einer Enthaltung beauftragten die Kreismitglieder ihre Delegierten für die Landesvertreterversammlung denn auch, Aulila als Europakandidaten an die Bundesversammlung zu empfehlen. Dort wird dann sein Listenplatz festgelegt.