Der Startschuss der diesjährigen Aktion „Dorfputzete“ der Energieversorgung Rottweil (ENRW) fällt am 11. März, wenn die Sechstklässler des Gymnasiums Spaichingen rund um das Schulgelände Unrat einsammeln. Bis Ende Mai sind insgesamt 33 Gruppierungen im Einsatz.

Immer wieder wird Müll achtlos auf Straßen, Plätzen oder in der Natur entsorgt. Um die Umwelt von diesen Hinterlassenschaften zu befreien, veranstaltet die ENRW jedes Jahr ihre Aktion „Dorfputzete“.

Für die diesjährige Aktion haben sich erneut über 1400 Menschen angemeldet, teilt das Unternehmen mit. An insgesamt 20 Terminen und in 23 verschiedenen Orten im Netzgebiet des regionalen Energieversorgers rücken Freiwillige ehrenamtlich dem Müll zu Leibe. Sie stellen sich somit in den Dienst der Umwelt und leisten einen Beitrag für den Naturschutz.

Die ENRW unterstützt das Engagement unter dem Motto „Sauber g’schafft“ jeweils wieder mit einem Beitrag für die Vereins-, Klassen- oder Gemeindekasse. Der regionale Energieversorger stellt außerdem Warnwesten, Greifzangen und Müllsäcke zur Verfügung.

Nach Abschluss aller Putzeten, so die ENRW-Pressemitteilung, werden im Rahmen eines Wettbewerbs fünf Fotos prämiert, welche „die unglaublichsten Müllfunde“ zeigen.