PTMS und Double Gum gastieren im „Spider“

Am Samstag, 11. Mai, spielen ab 20 Uhr die „PTMS-Band“ (die Schülerband der Primtalmusikschule) und die Akustik-Band „Double Gum“ im Musikcafe Spider in Spaichingen. Die PTMS-Band besteht aktuell aus acht Schülern der Primtalmusikschule und hat ein etwa einstündiges Programm aus Rock- und Popsongs anzubieten. An diesem Abend soll mit Hilfe des Publikums ein neuer, gängigerer Name für die Band gefunden werden. Gegen 21.30 Uhr wird Double Gum mit dem zweiten Teil des Abends beginnen. Otto Schneider (Cajon & Percussion) & Johnny Weichert (Gesang, Gitarre, Mandola/Mandoline) führen humorvoll durch Hits und Klassiker der vergangenen Jahrzehnte und mischen das Ganze mit einer Prise eigener Songs. Die beiden erfahrenen Musiker sind seit vielen Jahren auf ihrer musikalischen Reise, fernab von kurzlebigen Trends und Superstars in Deutschland unterwegs. Immer direkt am Publikum und auch mal ganz ausgestöpselt. Johnny Weichert betreut und leitet auch die Schülerband der Primtalmusikschule.