Protesttag gegen Spaichinger Bahn-Barriere geplant

„Es sind untragbare Zustände, wer mit dem Zug und dem Rollator, einem Kinderwagen oder einem schweren Koffer verreisen will, muss mit dem Ringzug von Spaichingen Mitte nach Tuttlingen oder Rottweil fahren und kann dann erst verreisen.“ So hat es bei der jüngsten Versammlung Vorstandssprecher der Grünen Hermann Polzer zusammen gefasst. Das einfach hinzunehmen sei keine Alternative, weshalb die Grünen eine Protestaktion vieler Gruppen und Betroffener bündeln wollen.

Senioren, Eltern mit kleinen Kindern, die Lebenshilfe und weitere Betroffene sind eingeladen, an einer zentralen Aktion am Samstag, 28. April, von 14.30 bis 15.30 Uhr am Bahnhof der Forderung Nachdruck zu verleihen, dass nicht ganze Menschengruppen vom Reisen, vor allem mit den Fernzügen, durch die steilen Treppen abgehalten werden.

Zum Vorbereitungstreffen ist bereits ein breites Spektrum an möglichen Teilnehmern per Brief angesprochen worden, so Hermann Polzer. Der Vorbereitungstermin ist am Dienstag, 3. April, um 20 Uhr im Gasthaus „Olympia“. Alle, die sich gerne an der Vorbereitung beteiligen möchten, sind zu diesem Treffen eingeladen.

Ziel sei es, entweder durch technische, planerische oder bauliche Maßnahmen zu erreichen, dass die Fahrgäste barrierefrei zu den Zügen kommen. Seit er jüngsten Fahrplanumstellung halten von den 70 Zügen täglich mehr als ein Dritttel auf Gleis 3, ausweichshalber Gleis 2, also nur über die Hühnerleiter zugänglich. „Für Rollstuhl- und Rollatorfahrer ist die Benutzung der „Hühnerleiter“ unmöglich, für Eltern mit Kinderwagen, Gehbehinderte, Reisende mit Fahrrad oder schwerem Gepäck eine Zumutung bis hin zur unüberwindbaren Hürde“, so Polzer.

Über tausend Reisende - auf zwei Haltepunkte verteilt

Viele Reisende fahren daher mit dem Auto nach Tuttlingen oder Rottweil oder nutzen den Ringzug zu beiden Stationen, ehe sie ihre Reise wirklich antreten können. Manche geben von vorneherein entnervt auf und fahren gleich mit dem Auto. Die Bahn wird erst aktiv ab 1000 Fahrgästen. Wie die Bahn auf unsere Anfrage mitteilt, sind es jetzt am Bahnhof seit zehn Jahren immer zwischen 600 und 650 Reisende, in Spaichingen Mitte waren es 2017 aber zusätzlich 492 Reisende. Insgesamt sind die Fahrgastzahlen also gestiegen.

Informationen zu den Rahmenbedingungen – also welche Zuschüsse bei einer Mischfinanzierung von baulichen Maßnahmen möglich wären und ähnliches – wird der Abgeordnete Matthias Gastel, bahnpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, der die Spaichinger Verhältnisse von einem Besuch in Spaichingen kennt, mitbringen.

Gastel hat seine Teilnahme am Aktionstag, 28. April, bereits zugesagt. Nach der Aktion selbst findet um 16 Uhr eine Gesprächsrunde mit Experten und Betroffenen im Gasthaus „Engel“ statt.