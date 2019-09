Professor Giovanni Maio unterzeichnet Appell für humanere Medizin

Der Freiburger Medizinethiker Prof. Giovanni Maio, der im Juli das Impulsreferat beim „Gesundheitsforum“ des Spaichinger Fördervereins Krankenhaus gehalten hat, gehört zu den Mitunterzeichnern eines Ärzte-Appells „gegen das Diktat der Ökonomisierung unserer Krankenhäuser“.

Darin fordern die Unterzeichner unter anderem die Abschaffung oder zumindest grundlegende Reform des Fallpauschalensystem, aber auch „den Mut, mancherorts zwei oder drei Kliniken zu größeren, leistungsfähigeren Zentren zusammenzuführen“.

Die Seniorenunion will die Klinik in Spaichingen erhalten. (Foto: Ronja Straub)

Der Appell, den 215 Ärztinnen und Ärzte als Einzelpersonen sowie 19 Organisationen unterschrieben haben, ist in der Zeitschrift „Stern“ erschienen.

Das „Diktat der Ökonomie“ habe zu einer Enthumanisierung der Medizin an unseren Krankenhäusern wesentlich beigetragen, heißt es in dem Ärzte-Appell. Es sei „fahrlässig“, Krankenhäuser und damit das Schicksal von Patienten den Gesetzen des freien Marktes zu überlassen. „Niemand würde fordern, dass die Polizei oder Feuerwehr schwarze Nullen oder Profite erwirtschaften müssen. Warum also Krankenhäuser?“

Das Fallpauschalensystem, nach dem Diagnose und Therapie von Krankheiten bezahlt werden, biete viele Anreize, „um mit überflüssigem Aktionismus Rendite zum Schaden von Patientinnen und Patienten zu erwirtschaften“, so der Appell.

Es belohne alle Eingriffe, bei denen viel Technik über berechenbar kurze Zeiträume zum Einsatz kommt. Es bestrafe jdeoch den sparsamen Einsatz von invasiven Maßnahmen. „Es bestraft Ärztinnen und Ärzte, die abwarten, beobachten und nachdenken, bevor sie handeln.

Es bestraft auch Krankenhäuser. Je fleißiger sie am Patienten sparen, desto stärker sinkt die künftige Fallpauschale für vergleichbare Fälle. Ein Teufelskreis. So kann gute Medizin nicht funktionieren.“

Die Forderungen der Unterzeichner, laut „Stern“: „1. Das Fallpauschalensystem muss ersetzt oder zumindest grundlegend reformiert werden.

2. Die ökonomisch gesteuerte gefährliche Übertherapie sowie Unterversorgung von Patienten müssen gestoppt werden. Dabei bekennen wir uns zur Notwendigkeit wirtschaftlichen Handelns.

3. Der Staat muss Krankenhäuser dort planen und gut ausstatten, wo sie wirklich nötig sind. Das erfordert einen Masterplan und den Mut, mancherorts zwei oder drei Kliniken zu größeren, leistungsfähigeren und personell besser ausgestatteten Zentren zusammenzuführen.“

Der Ärzte-Appell, so der „Stern“, sei der „gemeinsame Nenner, auf den sich ein breites Spektrum von Akteuren im Gesundheitswesen mit unterschiedlichen Eigeninteressen“ geeinigt habe. Dabei gab es durchaus Diskussionen. Unter anderem auch bei der Frage, wie viele kleinere Krankenhäuser zusammengeführt (also auch: geschlossen) werden müssten, hätten sich die Unterstützer „in zwei Lager“ geteilt.