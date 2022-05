Probetraining der Formation Spaichingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bald ist es soweit und das erste Probetraining der Lateinformation Spaichingen findet statt. Du möchtest in einem Team Sport machen und die Leidenschaft fürs Tanzen ausleben oder neu entdecken? Dann bist du bei uns genau richtig, jeder egal ob mit oder ohne Tanzerfahrung ist herzlich eingeladen. Gerne kannst du uns über Instagram, TSA Blau-Weiß Spaichingen erreichen oder uns eine E-Mail an lateinformation@svspaichingen.de schicken. Datum: 22. Mai, von 10 bis 11.30 Uhr, in der Sporthalle Schillerschule, Schillerstraße 10, 78549 Spaichingen.