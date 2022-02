Pro Spaichingen verteidigt Entscheidung

Die Fraktion Pro Spaichingen sieht sich in unserem Bericht „Gegen Räte-Willen: Tempo 30 an Hauptstraße kommt“ nicht richtig wiedergegeben und kritisiert den Kommentar „Bitte ein bisschen mehr Phantasie“ vom 16. Februar in einer Stellungnahme.

Die Stellungnahme unseres Fraktionsvorsitzenden Harald Niemann in der Gemeinderatsitzung sei im Zeitungsbericht nur teilweise richtig wiedergegeben worden. Die Stadt bekomme nun zu spüren, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht für den Verkehr, sondern gegen ihn gebaut worden sei. „Es wurde in dieser Zeit wahrscheinlich die gesamte Hauptstraße einmal aufgerissen, ohne dass man jedoch dann konsequent Flüsterasphalt eingebaut hätte. Und der Verkehr in der Hauptstraße würde heute während der Stoßzeiten frühmorgens und spätnachmittags deutlich ruhiger verlaufen, wenn in der Hauptstraße anstelle der Ampelanlagen Kreisverkehre gebaut worden wären - was in Spaichingen trotz seinerzeit anderer Behauptungen tatsächlich problemlos möglich gewesen wäre“, so die Stellungnahme.

Der Artikel erwecke aber auch den Eindruck, dass die Fraktion eine Umgehungsstraße als Lösung für den Verkehr und die Geräuschkulisse in der Hauptstraße sehe. „Dies ist jedoch nicht der Fall!“ Dies schon alleine deswegen nicht, weil auch bei einer Umgehungsstraße etwa 60 Prozent des Verkehrs noch immer durch die Hauptstraße fließen würde.

Eine rechnerische Geräuschreduzierung von 2,5 bis 3 Dezibel, also von etwa drei bis fünf Prozent, sei im Alltag für die Betroffenen nicht wahrnehmbar, zumal es Fahrer und Fahrzeuge gebe, welche auch bei Tempo 30 problemlos einen Geräuschpegel von mehr als 60 oder 70 Dezibel erreichen können. Eine Temporeduzierung um 40 Prozent sorge auf der anderen Seite auch für eine um 40 Prozent längere Verweildauer in der Hauptstraße.

„Somit wird es durch die Geschwindigkeitsreduzierung bestimmt nicht ruhiger in der Hauptstraße, dafür aber noch voller. Solange in den Durchgangsstraßen wie Dreifaltigkeitsbergstraße, Angerstraße, Sallancher Straße, Robert-Koch-Straße und Westring noch Tempo 50 gilt, sollten wir schauen, den Verkehr möglichst zügig durch die Hauptstraße zu bringen, welche auch von ihrer Breite her am besten dazu geeignet ist, die Verkehrsmassen, welche nun mal wohl oder übel da sind, zu bewältigen“, so die Stellungnahme.

Deshalb stimmte die Fraktion Pro Spaichingen der Geschwindigkeitsreduzierung nicht zu.

Sofern der Gesetzgeber meine, auf der Bundesstraße eine Geschwindigkeitsbeschränkung anordnen zu müssen, dann solle er dies machen, aber nicht dem Gemeinderat den Schwarzen Entscheidungs-Peter zuschieben. „Diesen Schuh wollen wir uns tatsächlich nicht anziehen.“

Und zum Kommentar unserer Redakteurin meint Pro Spaichingen: „Blinder Aktionismus, politischer Fanatismus und Panikmache wie zum Beispiel Erreichen der Klimaziele, Vergleiche mit dem goldenen Kalb, und sogar Menschenopfer sind in dieser Diskussion, in der es ausschließlich um den vorliegenden Lärmaktionsplan geht, und um nichts anderes, nicht hilfreich.“