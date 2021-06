Pro Spaichingen ist begeistert von Immoblientausch und Hotel-Projekt

Als „absoluten Glücksfall für Spaichingen“ bezeichnet die Gemeinderatsfraktion „Pro Spaichingen“ die Entwicklung des Gebiets Hauptstraße 91–95 und den Gemeinderatsbeschluss, der den Planungen „grünes Licht“ erteilt hat.

Das Kimmerl-Gebäude, das seit über zwei Jahren ohne Nutzung brachlag und Unterhalt kostete, wurde mit den Eigentümern des Spielwarengeschäfts Reisch, bisher Hauptstraße 93, getauscht. Nach einer Umbauphase werden die Gebrüder Reisch dort ihr Einzelhandelsgeschäft noch 2021 wiedereröffnen.

Damit bleibe „ein für das Stadtbild charakteristischer und historischer Bereich (die Gebäude sind bereits auf einem Stadtbild von 1839 identifizierbar) erhalten“, so Pro Spaichingen in seiner Stellungnahme, und werde für eine weitere jahrzehntelange Nutzung von Grund auf saniert. Die Stadt erhalte „ein dringend benötigtes kleines Hotel im Stadtzentrum, das den Wegfall der Übernachtungsbetten im kürzlich geschlossenen Kameralamt kompensiert“. Die Spaichinger Bürger bekommen einen zünftigen Biergarten im Grünen, außerdem werde mitten in Spaichingen ein neuer Erholungsbereich entstehen. Diesen erachte Pro Spaichingen „als äußerst wichtig, da in den vergangenen Jahren viele Wohnblöcke ohne flächige Gartenanlagen in Spaichingen neu errichtet wurden, zuletzt in der angrenzenden Angerstraße die Projekte der Baufirmen Gulden und Winker“. Zudem bleibe die Stadt Eigentümer des Grünbereichs, und entscheide somit alleine über die künftige Nutzung dieser Flächen.

Auch der finanzielle Aspekt sei „äußerst positiv für Spaichingen zu betrachten“: „Die Unterhaltskosten für ein nicht genutztes Gebäude entfallen. Die Stadt muss keine zusätzlichen Kosten für Planung und Entwicklung der Hauptstraßen-Gebäude aufbringen. Da sämtliche Gebäude in einem Sanierungsgebiet liegen, gäbe es für den Gebäudetausch – sowohl für Kauf als auch für Verkauf -, als auch für die Gebäudeumbauten und für den Grünbereich hohe staatliche Zuschüsse.“

„Spaichinger Herz, was willst du mehr?“, fragt Pro Spaichingen abschließend und dankt Bürgermeister Markus Hugger und den Investoren Reisch, Mönig und Kalde für „ihren Unternehmergeist und ihren Mut“.