Private Insolvenzen nehmen zu

Die Wirtschaftskrise hat die Region in und um Spaichingen mitgenommen. Das macht sich auch an der Zahl von Unternehmens- und Selbstständigen-Insolvenzen bemerkbar. So wurden im Jahr 2009 insgesamt 278 Insolvenzverfahren beim Insolvenzgericht Rottweil geführt – sieben Prozent mehr als im weitgehend als Vorkrisen-Jahr geltenden Jahr 2008 – mit 259 Verfahren.

Während sich in Gesamtdeutschland die Zahl der Insolvenzen 2010 gegenüber 2009 leicht erholte, ist sie in der Region leicht angestiegen. 286 Verfahren haben die Rottweiler Beamten zuletzt gezählt, ein Plus von rund drei Prozent. 2011 sind ebenfalls schon die ersten Akten mit neuen Konkursen beim Gericht eingegangen.

Metallbranche als Dominostein

Diese und mehr Zahlen zur Entwicklung regionaler Insolvenzen kennt Ursula Munz, Expertin und Rechtspflegerin der Rottweiler Behörde. „Es sind eigentlich alle Branchen betroffen“, fährt sie fort und prognostiziert, dass die Wirtschaftskrise das Insolvenzgericht für die Region noch eine ganze Weile beschäftigen könnte.

„Natürlich haben wir einige Verfahren aus der Metallbranche“, sagt die Expertin über die besondere Situation im stark von Metallverarbeitern und Automobilzulieferern geprägten Heuberg, in Spaichingen und dem Primtal. Da sich Insolvenzverfahren oft über lange Zeit hinziehen können, seien diese Krisen-Nachwehen teilweise heute noch nicht voll ausgestanden. Im Vordergrund jedes Verfahrens stehe allerdings, die Unternehmen wieder in einen überlebensfähigen Zustand zu bringen.

Bei den verarbeitenden Unternehmen hätten Probleme und Pleiten in der Region nur ihren Anfang genommen, sagt Munz. Schnell hätten sich die Probleme der Branche in anderen Bereichen niedergeschlagen und so finden sich auf dem Schreibtisch von Munz noch zahlreiche Verfahren von Hotels und Gastronomen – die haben die Sparmaßnahmen der Unternehmen zuerst gespürt – sowie von Handwerkern und vielen Selbstständigen.

Ein kleines Hotel in Wehingen hat laut Munz zur Krisenzeit sprichwörtlich über Nacht keine Übernachtungsgäste mehr gehabt. Die Vertreter und Besucher der hiesigen Unternehmen blieben plötzlich aus.

Wer gesund war hat überlebt

Munz sagt, viele gesunde Unternehmen hätten die Krise vor allem deshalb gut überstanden, da sie mit Kurzarbeit und Produktionskürzungen überleben konnten. So habe es nur eine vergleichsweise leichte Steigerung der Insolvenzzahlen gegeben, und vor allem Unternehmen, „denen es vorher schon schlecht ging“, hätten die Wirtschaftskrise am Ende nicht überlebt.

Plus 42 Prozent

Erschreckend ist laut Munz gar nicht die Zahl der eigentlichen Unternehmens-Pleiten, die sich in absoluten Zahlen als „erwartbar“ darstellen würde. Viel besser könne man die Krankheit der Wirtschaftskreisläufe an Privatpersonen und Selbständigen erkennen. Denn während Unternehmen mit Kurzarbeit und anderen Sparmaßnahmen oftmals mit einem blauen Auge durch die schwere Zeit gekommen seien, hätten Einzelpersonen oft weniger Glück gehabt: Zwischen 2007 und 2010 haben 42 Prozent mehr Personen als zuvor eine private Verbraucherinsolvenz angemeldet.

Es lasse sich so gut erkennen, wie sehr die Wirtschaftskrise bei Einzelpersonen bis heute zu spüren sei. Die Expertin weißt allerdings darauf hin, dass diese hohe Steigerung teilweise auch dem zunehmenden Bekanntheitsgrad der Verbraucherinsolvenz-Verfahren geschuldet sei.