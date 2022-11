Primtalteufel Spaichingen lädt ein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 2. Dezember geht die X-Mas Party in der Stadthalle Spaichingen in die nächste Runde. Nachdem die mittlerweile zur Tradition gewordene X-Mas Party aufgrund der Corona-Pandemie zwei Jahre pausiert hat, findet in diesem Jahre nun die sechste Auflage der Veranstaltung statt.

Wie auch in den Vorjahren heißt es bei der diesjährigen X-Mas Party wieder Eintritt FREI. Damit aber nicht genug: Die ersten 200 Gäste erhalten zur Begrüßung eine X-Mas Mütze.

Am DJ-Pult steht in diesem Jahr erstmals DJ JRY und sorgt von 20 bis 2 Uhr für musikalische Unterhaltung. Für das leibliche Wohl ist mit verschiedenen Bars ebenfalls gesorgt. So bekommt man neben den üblichen Mixgetränken, Bier und Wein, auch Liköre und Gin. Um für weihnachtliche Stimmung zu sorgen, gibt es nicht nur Glühwein und Waffeln, sondern auch ein „Meet&Greet“ mit dem Weihnachtsmann. Auch die Besucher des Spaichinger Weihnachtsmarkts sind somit herzlich eingeladen, im Anschluss in der Stadthalle vorbeizukommen.

Die Primtalteufel Spaichingen, als Veranstalter der X-Mas Party, freuen sich auf zahlreiche Gäste und eine tolle X-Mas Party.