Primtalteufel freuen sich auf die kommende Fasnet

Am 9. Juli fand die Jahreshauptversammlung der Primtalteufel Spaichingen e.V. auf dem Kleinspielfeld des TV Spaichingen statt. Matthias Wiggenhauser als 1. Vorstand begrüßte alle anwesenden Mitglieder und gab die anstehenden Tagesordnungspunkte bekannt. Anschließend gab er einen kurzen Überblick über das vergangene Jahr, in dem es, bedingt durch die Corona-Maßnahmen zur Eingrenzung der Pandemie, nicht viele erwähnenswerte Punkte gab. In der Saison 2022 beteiligten sich die Primtalteufel am Spaichinger Sternmarsch, welcher eine Art Ersatz des Fasnetsumzugs im kleinen Rahmen darstellte. Nach dem Sternmarsch trafen sich die Zünfte auf dem Spaichinger Marktplatz.

Die Kassenwartin Rosalind Wiggenhauser hatte ebenfalls nicht viel zu berichten, da die letzten zwölf Monate noch sehr durch Corona geprägt waren. Die Kassenprüfung fand im Vorfeld der Jahreshauptversammlung durch den Kassenprüfer Florian Dreher statt. Im Anschluss wurde die Vorstandschaft einstimmig entlastet.

Als letzter Punkt auf der Tagesordnung standen die Neuwahlen der gesamten Vorstandschaft, mit Ausnahme des 1. und 2. Vorstands, an. Bei der Jahreshauptversammlung waren insgesamt 29 Mitglieder anwesend, darunter 25 aktive und somit stimmberechtigte Mitglieder. Alle Kandidat:innen wurden einstimmig gewählt, wobei es für Rosalind Wiggenhauser als Kassenwartin, Adrian Heilig als Schriftführer, Ronny Kohler als Häsmeister und Janosch Karoly als Vergnügungsmeister eine Wiederwahl war. In das Amt des Pressemeisters wurde Arnold Kleitsch neu gewählt.

Nach Abschluss der Jahreshauptversammlung fand das traditionelle jährliche Grillfest statt, bei dem der 1. Vorstand selbst in die Rolle des Grillmeisters schlüpft und für das leibliche Wohl sorgt. Im Anschluss gehören Bier Pong und Fußball schon fest zum Programm. In diesem Jahr haben sich die kleinen Teufel sogar erstmals eine Zirkusvorführung ausgedacht und diese den anwesenden Mitgliedern vorgeführt.

Alles in Allem freuen sich die Primtalteufel schon auf die bevorstehende Fasnetsaison und hoffen, dass diese unter möglichst normalen Bedingungen durchgeführt werden kann.