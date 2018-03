Preisträger brillieren im Festsaal des Gewerbemuseums

Das Benefiz-Konzert im Festsaal des Gewerbemuseums zugunsten des Vereins „Visions for Tanzania“ ist von Preisträgern von „Jugend musiziert“ der Musikschule Tuttlingen gestaltet worden. Die Nachwuchsmusiker überzeugten durch einen guten Ton und sicheres Spielen. Die gut 60 Zuhörer erlebten ein schönes Konzert auf hohem Niveau mit vielen Musikvariationen aus verschiedenen Epochen.

„Die Musiker geben nicht nur ein Vorspiel im eigentlichen Sinn, sondern ein Konzert im festlichen Rahmen“, sagte die Musiklehrerin für Klavier, Friederike Weber. von der Musikschule Tuttlingen. Die Vorsitzende des veranstaltenden Vereins „Visions for Tanzania“, Claudia Riester, freute sich in ihrer Begrüßung über die große Besucherzahl.

Dass durch ein großes Engagement der Lehrer und Schüler häufig herausragende Leistungen entstehen, war in der musikalischen Aufführung zu hören. Die Musizierenden sind alle Teilnehmer am Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in dieser Woche in Bietigheim-Bissingen. Dort haben sie die Chance, eine der begehrten Weiterleitungen zum Bundeswettbewerb in Lübeck zu ergattern.

Doch zuerst zeigten die Jugendlichen in dem Benefiz-Konzert, was in ihnen steckt. Sintayehu Dabora Graf und Nelly Wagner eröffneten souverän vierhändig am Klavier mit „Samba-Etude“ und „Die Polizei fährt wieder vorbei“. Jacqueline und Julie Kräutle gaben mit Flöte und Klavier ein sehr gutes Zusammenspiel mit „Alla Mazurka A-Dur Op.24/3“.

Mit einem sicheren vierhändigen Spiel am Klavier überraschten Lotta Schiller und Immanuel Metzger. Sie hatten sich zum Teil sehr anspruchsvolle Stücke ausgesucht wie dem „Walzer Op.52a2“ von Johannes Brahms. Ein tolles Miteinander lieferten Katharina Metzger, Viola, und Anna Merz, Klavier, mit der „Sonate für Viola und Klavier Es-Dur Op.120/2“ und „Allegro amabile“.

Ein besonderes Schmankerl gaben Gloria Birowski, Gesang, und Rafael Diesch am Klavier. Mit ihrer wunderschönen Singstimme entführte die Sängerin mit „Mädchenlied“, „Lachen und Weinen“, „I got rhythm“ in das Zeitalter der berühmten Komponisten Johannes Brahms und Franz Schubert.

Temperamentvoll ging es mit Marie Diesenberger am Saxophon und „Pequena Czarda“ weiter. Begleitet wurde sie von Friederike Weber am Klavier. Paulena Schiller ließ ihre Flöte mit „Ballade“ brillieren. Anna Merz begleitete am Klavier. Kurzfristig änderte Alexander Kossmann (Horn) sein Programm und spielte das „Hornkonzert Nr. 1“ von Richard Strauß. Friederike Weber begleitete das gewaltige Musikstück am Klavier. Leonie Riedmann, Violine, und Katharina Riedmann, Klavier, zauberten mit ihrem Vortrag „Adios Nonino“ ein starkes Gefühl von Nostalgie in den Festsaal.

Für viele Besucher zum Höhepunkt wurde das Spiel von Rafael Diesch und Leonard Kossmann mit zwei Marimbas. Bewundernswert schlugen die beiden mit jeweils vier Schlägeln die Aufschlagstäbe der Instrumente. Ihre Anerkennung für das brillante Konzert zollten die Besucher mit lang anhaltendem Applaus.