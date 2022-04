Präsidentschaftswahl: Wer in Sallanches die Nase vorn hat

Am morgigen Sonntag bestimmen die Französinnen und Franzosen in einer Stichwahl zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen ihren künftigen Präsidenten oder Präsidentin. In Spaichingens französischer Partnerstadt Sallanches in Hochsavoyen geht Macron aus dem ersten Wahlgang mit einem Vorsprung gegenüber seiner Herausforderin ins Rennen.

Beim ersten Wahlgang am 10. April hatten in Sallanches 30,53 Prozent der Bürger, die zur Wahl gegangen waren, für Macron gestimmt, 22,87 Prozent für Le Pen. Auf den dritten Platz kam, wie landesweit auch, der linkspopulistische Kandidat Jean-Luc Mélenchon, auf den in Sallanches 15,85 Prozent der abgegebenen Stimmen entfielen. Der rechtsextreme Éric Zemmour erhielt in Sallanches 8,33 Prozent der Stimmen (mehr als in Frankreich insgesamt, wo er 7,1 Prozent erhielt). Der grüne Kandidat Yannick Jadot schnitt in Sallanches mit immerhin 6,85 Prozent der Stimmen besser ab als landesweit, wo er nur 4,6 Prozent erhielt.

Die Wahlbeteiligung war beim ersten Wahlgang in Sallanches mit 75,97 recht hoch, höher als in Frankreich insgesamt, wo sie bei immerhin 74 Prozent lag.

Landesweit hatte Macron im ersten Wahlgang mit 27,9 Prozent abgeschnitten, Le Pen mit 23,1 Prozent. Damit war der Abstand zwischen dem Amtsinhaber und seiner rechtspopulistischen Herausfordererin in Sallanches größer als im Landesdurchschnitt und auch deutlich größer als in der Nachbarstadt, der Trossinger Partnerstadt Cluses, wo sich im ersten Wahlgang nur 26,31 Prozent für Macron und 24,78 Prozent für Le Pen entschieden haben.

Vor fünf Jahren, bei der Präsidentschaftswahl 2017, hatte in Sallanches im ersten Wahlgang François Fillon, der Kandidat der liberalkonservativen Partei „Die Republikaner“, mit 25,27 Prozent vorne gelegen. Macron lag damals in Sallanches mit 23,63 Prozent im ersten Wahlgang an zweiter Stelle, Le Pen wurde mit 20,31 Prozent Dritte.

In die nationale Stichwahl kamen dann aber Macron und Le Pen, wobei vor fünf Jahren Macron die Stichwahl auch in Sallanches mit 67,25 Prozent der abgegebenen Stimmen (landesweit: 66,10 Prozent) gegenüber Marine Le Pen mit 32,75 Prozent der abgegebenen Stimmen (landesweit: 33,90 Prozent) deutlich gewann.