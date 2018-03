Porschefahrerin gibt nach Unfall Gas

Eine 33-jährige Porsche-Fahrerin hat am Samstag gegen 15.20 Uhr auf der Strecke zwischen Weilstetten und Dotternhausen einen Unfall mit einem auf der L 442 entgegenkommenden Audi A1 einer 26-jährigen Autofahrerin verursacht und ist in Richtung Dotternhausen geflüchtet. Die Audi-Fahrerin war laut Polizei vor drei anderen Fahrzeugen von Dotternhausen in Richtung Weilstetten unterwegs, als ihr kurz vor Weilstetten in einer Linkskurve ein Porsche mit hoher Geschwindigkeit und teilweise auf ihrem Fahrstreifen entgegenkam. Der Porsche streifte die Fahrerseite des Audis und verursachte 5000 Euro Sachschaden. Ohne anzuhalten setzte der Porsche seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Dotternhausen fort.

Weder die Audi-Fahrerin noch die nachfolgenden Autofahrer konnten nähere Angaben zu dem geflüchteten schwarzen Porsche machen. Zufällig hatte einer der dem Audi folgenden Autofahrer am Samstagabend Kontakt zu einem Hausbewohner einer an der L 442 gelegenen Gemeinde. Diesem war kurz vor dem Unfall ein schwarzer Porsche aufgefallen, der mit hoher Geschwindigkeit am Haus vorbeigefahren war. Er hatte sich das Kennzeichen gemerkt. Nach Mitteilung des Kennzeichens konnte die Polizei den an der linken Seite mit 10 000 Euro beschädigten Porsche und die 33-jährige Fahrerin ermitteln. Diese muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des verursachten Unfalls und Unfallflucht verantworten.