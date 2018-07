„Popoklatscher“ messen sich mit „Luder Puder“

Besonderer Höhepunkt beim TV Spaichingen ist das jährliche Freiluftturnier der Volleyballabteilung. Dieses zählt zu den größten Volleyballturnieren im Süden Deutschlands, so der frühere Organisator Thomas Mayer. Das dreitägige Turnier fand im Stadion Unterbach statt.

Mayer ist heute nur noch als Berater für das junge neue Team in Aktion. Doch sei er nach wie vor mit Begeisterung dabei und freue sich, wenn alles gut weiterläuft.

Nach mehreren Jahren dankte das „altgediente Organisationsteam“ ab und niemand fand sich 2017 bereit, diese Arbeit zu übernehmen. Der 17-jährige Nikita Hanemann und der 18-jährige Marc Kaltenbach taten sich im Frühjahr mit dem 26 Jahre alten Ibrahim Yildirim zusammen – und schon lautete die Devise „Wir sind zurück“. Die drei jungen Leute stemmten unter dem Motto „Spaibreak 2018“ das Turnier, zu dem sich für den Funcup 102 Zweierteams aus einem weiten Einzugsgebiet angemeldet hatten. Die Schiedsrichter wurden von den Teams selbst gestellt. Die am weitesten angereisten Volleyballspieler kamen aus Hamburg und Norwegen.

„Trotz der einjährigen Pause kamen wieder sehr viele Teams, die quasi zu unserer Stammkundschaft zählen“, sagte Hauptorganisator Hanemann. Auf 14 Feldern spielten je vier Teams gegeneinander in fünf Runden je 30 Minuten mit Platzwechsel. Am Ende spielten die vier besten Teams je Kategorie (Herren, Damen, Mixed) in drei Finals um die Siegertrophäen. Diese gab es nicht nur für die besten Mannschaften, sondern auch für die älteste und weitestangereiste Gruppe, beziehungsweise für die Gruppe mit der originellsten Verkleidung.

In den Spielpausen wurden zwei Zusatzwettbewerbe durchgeführt. Bei „Jump & Reach“ ging es darum, seine Sprungkraft unter Beweis zu stellen, beim Skyball-Contest um den höchsten Aufschlag. Zur Abkühlung bei hochsommerlichen Temperaturen stand eine Wasserrutsche mit Becken oder Schlauch zum Abduschen bereit, was für viel Gelächter sorgte.

Der letzte Tag gehörte dem Volleyball-Cup mit 40 Mannschaften. Gespielt wurde nach Zeit in Vorrunden, Zwischenrunden und Platzierungsspiel für jedes Team. Eine Bistro-Eröffnung im Zelt und im freien Gelände hatte das Turnier eingeläutet. Abends gab es viel Spaß am Lagerfeuer. Dazu lieferten die Wettbewerbe jede Menge Spaß. Dazu trugen die fantasievollen Namen der Teams bei, wie „Süß und fruchtig“, „S‘schwobaländle Beachsau“, „Lama aus Bahama“ oder „Popoklatscher“.

Die Pokalsieger

Fun-Cup-Sieger Damen: „Gin Pink“; Mixed: „Die 2??“; Volleyball-Cup: 1. „Luder Puder“, 2. „Die Sanften“, 3. „Ausländerparade“; Jump & Reach: Damen-Finale: „Linda“, Herren-Finale:„Krümel l“; Skyball-Contest: „Milo“; „Creative Trophy für das beste Kostüm: „1,2,3 unnerum frei“.