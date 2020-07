Polizeibeamte fangen Schafe ein

Zahlreiche Interessierte haben am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr in der Spaichinger Willy-Brandt-Straße die erfolgreiche Rückführung von zwei von ihrer Weide ausgebüxten Schafen durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Spaichingen verfolgt. Es gelang den Polizeibeamten ohne Hinzuziehung eines Diensthundes der Polizeihundeführerstaffel, die Tiere in den Pferch zurückzutreiben, schreibt die Pressestelle der Polizei gut gelaunt.

Den Schafen war es offensichtlich gelungen, durch den nicht ganz sachgemäßen Verbau der Verzäunung von der Weide zu entkommen. „Die Schafhalterin wurde über die gegen ihre Schafe getroffenen Maßnahmen und die Feststellungen zum Pferch in Kenntnis gesetzt“.