Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Auf dem Parkplatz neben der Sargmanufaktur Braun in der Spaichinger Hauptstraße ist am Dienstagmorgen ein BMW bei einem Parkrempler beschädigt worden. Der Wagen stand ab 7 Uhr auf einer der Parkflächen, berichtet die Polizei. Den Schaden stellte ein Zeuge gegen 10.30 Uhr fest. Der BMW hatte eine Delle an der Fahrertür. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2500 Euro.

Das Polizeirevier Spaichingen sucht Zeugen des Vorfalls. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07424 / 93 18 0).