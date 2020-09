Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die am Montag zwischen 14 und 15 Uhr auf dem Parkplatz der Stadthalle in der Sallancher Straße begangen worden ist. Ein Unbekannter touchierte mit seinem Wagen laut Polizei vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen parkenden Mitsubishi eines 27-Jährigen und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 9318-0, zu informieren.