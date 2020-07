Polizei sucht Zeugen für Unfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht, der sich am Samstag im Zeitraum von 14.30 bis 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Kaufhauses an der Straße Obere Wiesen ereignete. Der Fahrer eines unbekannten Kraftfahrzeugs stieß in diesem Zeitraum laut Polizei vermutlich beim Ein- oder Ausparken oder beim Rangieren gegen die rechte Seite eines auf dem Parkplatz stehenden Mercedes-Benz mit Tuttlinger Kennzeichen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Fremdschadens in Höhe von 1500 Euro zu kümmern.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zur Unfallzeit, zum Hergang, zum Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 9318-0, zu melden.