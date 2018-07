Nach einer Unfallflucht am Montag im Zeitraum von 19 bis 19.15 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz an der Hauptstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen BMW an der rechten Vorder- sowie Rückseite. Der entstandene Sachschaden beträgt laut Polizei 3500 Euro. Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07424-93180.