Polizei sucht Zeugen für Einbruch

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter in ein Vereinsheim in der Schildeckstraße 56 in Frittlingen eingebrochen. Zunächst rissen die Unbekannten mehrere Lamellen eines Rollladens heraus, um an das dahinterliegende Fenster zu gelangen. Das Fenster schlugen die Täter ein und kletterten in den Sanitärbereich.

Von hier gelangten die Unbekannten in den Flur und schlugen traten gewaltsam die Eingangstüre des Gastraums auf. Aus einer Kassenschublade nahmen die Diebe das Wechselgeld in Höhe von etwa 50 Euro heraus, bevor sie das Vereinsheim auf nicht bekannte Art und Weise verließen.

Passanten haben am Abend zuvor einen dunkelfarbenen Kleinwagen vor dem Vereinsgebäude stehen sehen. Ob es einen Zusammenhang zischen dem Auto und der Tat gibt, ist nicht bekannt. Die Polizei Spaichingen bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Kleinwagen machen können, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424/ 93 18-0, zu melden. (pz)