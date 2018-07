In der Zeit zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 2.30 Uhr, hat ein unbekannter Fahrer auf dem Parkplatz der Stadthalle in der Sallancher Straße mit seinem Fahrzeug einen VW Polo beschädigt. Ohne sich um den Schaden von 2000 Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher, so die Polizei. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Spaichingen (Telefon 07424 / 9318-0) entgegen.